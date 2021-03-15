Певица из Южной Осетии покорила Италию благодаря конкурсу в Татарстане

Певица из Южной Осетии Марта Харебова заняла второе место на Международном музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо. Исполнительница смогла поехать туда благодаря победе на конкурсе «Восточная сказка» в Республике Татарстан. Об этом она заявила ИА «Рес».

Конкурс в этом году проводился дистанционно из-за ограничений, связанных с пандемией. Более тысячи человек из разных стран приняли участие в творческом состязании.

Марта Харебова является обладательницей Гран-при фестиваля красоты, моды и таланта RUSSIAN BEAUTY 2019 в номинации «Лучший талант России». В ее копилке Гран-при Международного вокального конкурса «Зараг» в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» и много других наград.