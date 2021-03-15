Казань готовится к весеннему половодью

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В Казани началась подготовка к весеннему половодью — для оперативного реагирования подготовили 136 маневренных групп, 124 единицы техники и 15 пунктов временного размещения. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов на «деловом понедельнике».



Для того чтобы талые воды могли беспрепятственно двигаться по рекам, работники МУП «Городские мосты» расчистили территорию у мостов через малые реки в городских поселках от мусора и кустарников. Коммунальные службы вывозят с городских улиц снег, в том числе снег вывезли с территории вокруг всех 34 пешеходных переходов во избежание риска подтопления.



С 1 марта проведено 85% обходов домовладений в подверженных паводкам районах. Жителям напоминают о мерах безопасности во время подтопления. В районах Казани сформировали мобильные группы. Для оперативного реагирования подготовили 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов. Определили 15 пунктов временного размещения населения вместимостью 5 208 человек.

В этом году в Казани выпало в два раза больше осадков, чем в прошлом году. Пик паводка в городе прогнозируют на третью декаду апреля. Пока резких повышений температуры и ускоренного таяния снега не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с казанских улиц с начала зимнего сезона вывезли более 877 тысяч тонн снега.

Маргарита Головатенко