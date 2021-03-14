С начала зимы с улиц Казани вывезли более 877 тысяч тонн снега

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

С казанских улиц с начала зимнего сезона вывезли более 877 тысяч тон снега, использовано более 76,4 тысяч тонн противогололедных материалов, сообщает мэрия Казани.



14 марта, в воскресенье, в Казани на уборку улиц вышли 78 дорожных рабочих и 156 единиц спецтехники. Вывозили снег с улиц Амирхана, Дементьева, Достоевского, Профсоюзной, а также Сибирского тракта и проспекта Победы.

За субботу 13 марта с городских улиц убрали более 4,2 тысяч тонн снега, задействовав 507 единиц техники и 426 дорожных рабочих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в пятницу, 12 марта, к уборке привлекались 400 дорожных рабочих и 316 единиц специальной техники. Снег коммунальщики вывозили с участков улиц: 3-я Давликеевская, Айдарова, Алексеева, Амирхана, Батурина, Батыршина, Баумана, Бирюзовая, Болотникова, Васильченко, Восстания, Гагарина, Глушко, Жиганова, Заря, Заслонова, Камала, Копылова, Кремлевская, Лево-Булачная, Липатова, Магистральная, Максимова, Павлюхина, Петербургская, Полушкина, Попова, Рахимова, Самарская, Советская, Ташаяк, Театральная, Тинчурина, Ударная, Чуйкова, а также с территории Мамадышского тракта, площади Свободы, проспекта Ямашева и других.

Маргарита Головатенко