В понедельник в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -3 градусов

В понедельник, 15 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами метель и гололед. На дорогах снежные заносы и гололедица.



Ветер южный 8—13 м/с, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, на востоке -2..-7 градусов. В Казани от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -2°С до -7°С.