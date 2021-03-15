Новости общества

06:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В понедельник в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -3 градусов

05:27, 15.03.2021

В понедельник, 15 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами метель и гололед. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Ветер южный 8—13 м/с, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, на востоке -2..-7 градусов. В Казани от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -2°С до -7°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также