Эксперт рассказал о багах, которые могут сломать смартфон за секунды

Среди программных ошибок (или багов), которые «убивают» смартфоны, есть несколько самых известных: баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone и iPad. Об этом рассказал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Он напомнил, что год назад в Сети стали рассказывать о сообщении о фоновом изображении, ломающем смартфоны на операционной платформе Android. На первый взгляд, это обычная картинка, на котором изображен природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определенных гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться. Что касается бага с датой, то это проблема для iOS 9.2. Тогда достаточно было перейти в настройки даты и времени, убрать галочку с пункта «определять автоматически» и вручную ввести дату 1 января 1970 года. Сделав это, пользователи могли попрощаться с телефоном. В какой-то момент компания Apple выпустила «заплатку», и этот баг пропал, но в интернете до сих пор можно найти десятки видео, как пользователи тестируют этот «веселый» баг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще один баг обнаружили в ранних версиях iOS 13. Телефоны Apple ломались из-за короткого сообщения с эмоджи итальянского флага и символом на языке синдхи, передает «Прайм».

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы, как защитить мобильник от взлома и какие данные нельзя хранить в телефоне.

Татьяна Леухина