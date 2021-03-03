В нескольких школах Бавлинского района РТ выявили нарушения при организации питания детей

Бавлинская городская прокуратура при проверке организации горячего питания школьников обнаружила нарушения санитарных норм сразу в нескольких образовательных учреждениях.

Так, в Алексеевской ООШ у работников школьной столовой отсутствовали медицинские книжки, а молочная продукция с истекшим сроком годности не была утилизирована, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

В Поповской средней школе суточные пробы отбирали не от каждой партии приготовленной пищи, не был составлен график смены кипяченой воды.

В школах №5 и 6 отсутствовал инвентарь для раздачи и порционирования блюд. Емкости с дезинфицирующими и моющими средства не были промаркированы с указанием названия, концентрации, даты производства и срока их годности.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поставщиков питания в школы №5 и 6, и директоров Алексеевской ООШ и Поповской СОШ оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации питания детей (ст. 6.6 КоАП РФ). На данный момент все выявленные нарушения устранены.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил раз в неделю заезжать в школу на обед, чтобы проверить организованность школьного питания.

Татьяна Демина