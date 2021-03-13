Владельцев Apple Mac предупредили о серьезной уязвимости для хакерских атак

Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, можно взломать через браузер. Об этом предупредили исследователи в области кибербезопасности Корнеллского университета.

Новые устройства могут подвергнуться атаке даже при отключении JavaScript в браузере. С помощью этой уязвимости хакеры могут видеть веб-активность пользователя при помощи функции в последовательности пакетов данных. Таким образом можно обходить не только JavaScript, но и технологии конфиденциальности, такие как VPN и TOR.

Фото: pxhere.com

Специалисты проверили платформы Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и Apple M1. Исследования показали, что все процессоры так или иначе уязвимы для подобного взлома, но больше всего этому подвержены чипы Apple M1 и Samsung Exynos.

На этой неделе Apple представила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователям iPhone следует немедленно установить. Дело в том, что уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari может привести к выполнению произвольного кода, уточняют специалисты.



Татьяна Леухина