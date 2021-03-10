Пользователей iPhone предупредили об экстренном обновлении

Apple представила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователям iPhone следует немедленно установить. Об этом пишет Forbes.

Обновить iOS 14.4.1 нужно для исправления ряда серьезных проблем, которые связаны с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, уточняют специалисты.

Apple пока не приводит сообщает данных. Это нужно для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.

Фото: commons.wikimedia.org

-Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код, — рассказал специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

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Татьяна Леухина