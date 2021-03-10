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Пользователей iPhone предупредили об экстренном обновлении

00:29, 10.03.2021
Пользователей iPhone предупредили об экстренном обновлении
Фото: apple.com

Apple представила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователям iPhone следует немедленно установить. Об этом пишет Forbes.

Обновить iOS 14.4.1 нужно для исправления ряда серьезных проблем, которые связаны с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, уточняют специалисты.

Apple пока не приводит сообщает данных. Это нужно для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.

Фото: commons.wikimedia.org

-Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код, — рассказал специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

Ранее СМИ рассказали о работе Apple над прототипом iPhone следующего поколения, в который будет встроен датчик отпечатков пальцев.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone. Однако технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe в компании планируют активно развивать.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
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