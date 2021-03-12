Поволжская ГАФКСиТ получит статус университета

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма получит статус университета. Соответствующий указ подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Вуз, расположенный в Казани, будет носить название «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», сообщается на сайте Минобрнауки Татарстана.

Ректор ПГАФКСиТ Рафис Бурганов заявил, что преобразование академии в университет обусловлено стремлением получить максимум возможностей для подготовки кадров по сложным специальностям и образовательным программам, «обогащающим компетенции в выбранной вузом области физкультуры, спорта и туризма».

Фото: sportacadem.ru

Ранее сообщалось, что одно из подразделений Поволжской ГАФКСиТ планируют перепрофилировать в научно-исследовательский институт спортивной медицины. Реорганизацию планируется провести в течение года.



Татьяна Демина