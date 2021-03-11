В Набережных Челнах на фасаде здания появятся портреты с дополненной реальностью

В Набережных Челнах на фасаде здания, где располагается культурно-образовательная платформа «Метро» и молодежный центр «Нур», появятся портреты горожан с дополненной реальностью. Они будут «оживать», при наведении на них смартфонов.

Будут запускаться личные истории, настоящие, документальные аудиозаписи. Пользователи смогут увидеть и услышать рассказы горожан, рассказала куратор КОП «Метро» Виктория Штанке.

Фото: wikimedia.org

Запустить проект планируется не раньше июля 2021 года. В проекте примут участие как минимум 15 жителей автограда, пишут «Челнинские известия».



В феврале стало известно, что тендер на строительство нового здания театра «Мастеровые» в Набережных Челнах выиграла местная компания ООО «Евростиль». Разработчиком проекта нового здания театра стал «Татинвестгражданпроект». Новое здание будет пятиэтажным, зрительный зал рассчитан на 497 мест. Общая площадь здания — 11,9 тыс. кв. м. Сообщалось, что на строительство здания из федерального бюджета выделят 1,8 млрд рублей.



Татьяна Леухина