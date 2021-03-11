В Самаре виновный в смерти певицы при столкновении лодок получил условный срок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Суд Промышленного района Самары вынес обвинительный приговор Сергею Семину — его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть певицы Юлии Гольдиной. Семину назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает корреспондент «Волга Ньюс» из зала суда.

Напомним, ЧП произошло в 2019-м, 21 июня. Певица утонула после столкновения катера «Сильвер» и лодки «Казанка». Ее тело обнаружили только 23 июня. Находившиеся на борту катера двое человек не пострадали. Лодка затонула, в ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров «Казанки» получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.

Выяснилось, что Семин не имел прав на управление маломерных судном, к тому же он двигался в темное время суток без включения бортовых огней. Тогда на него возбудили уголовное дело, признал свою вину Семин частично. Гособвинение запрашивало для него два года колонии-поселения, но суд ограничился условным сроком.

Маргарита Головатенко