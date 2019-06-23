В Самаре при столкновении лодки и катера погибла 28-летняя девушка
В Самарской области спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки. Она утонула после столкновения катера «Сильвер» и лодки «Казанка».
По данным областного главка МЧС, авария произошла еще в пятницу, 21 июня. На катере находились два человека, они не пострадали.
Лодка, по данным ведомства, затонула, в ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров «Казанки» получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.
По информации газеты «Комсомольская правда», во время происшествия пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым