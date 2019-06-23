В Самаре при столкновении лодки и катера погибла 28-летняя девушка

В Самарской области спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки. Она утонула после столкновения катера «Сильвер» и лодки «Казанка».

По данным областного главка МЧС, авария произошла еще в пятницу, 21 июня. На катере находились два человека, они не пострадали.

Лодка, по данным ведомства, затонула, в ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров «Казанки» получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.

По информации газеты «Комсомольская правда», во время происшествия пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.