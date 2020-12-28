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В Татарстане на Высокой Горе ввели карантин по бешенству

13:58, 28.12.2020
В Татарстане на Высокой Горе ввели карантин по бешенству
Фото: pxhere.com

В Татарстане на Высокой Горе вводится карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ сегодня, 28 декабря, подписал президент республики Рустам Минниханов.

Карантин вводится на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора и на территории улицы Тагира Биккинеева в селе Высокая Гора Высокогорского района РТ.

Там запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу молока от здоровых животных без пастеризации, говорится в документе.

В четверг карантин по бешенству ввели на территории села Бурды Тукаевского района.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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