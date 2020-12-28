В Татарстане на Высокой Горе ввели карантин по бешенству

В Татарстане на Высокой Горе вводится карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ сегодня, 28 декабря, подписал президент республики Рустам Минниханов.

Карантин вводится на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора и на территории улицы Тагира Биккинеева в селе Высокая Гора Высокогорского района РТ.

Там запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу молока от здоровых животных без пастеризации, говорится в документе.



В четверг карантин по бешенству ввели на территории села Бурды Тукаевского района.



Татьяна Леухина