Единый информационный центр для НКО предложили открыть в Казани
Единый информационный центр для НКО предложили открыть в Казани. Там будет находиться информация об организациях и о нуждающихся в поддержке людях. Об этом сообщается на сайте Казани.
Предложение поступило от секретаря Казанской городской думы Альбины Рафиковой на круглом столе с представителями НКО в КЦ «Московский»: «Каждый из вас точечно организовывает мероприятия, приглашает нуждающиеся семьи, но не все об этом знают. Некоторые мамы и вовсе не понимают, какой фонд чем занимается. Информационный центр поможет объединить наши усилия. Нам важно быть едиными, дать новое дыхание «Доброй Казани», услышать друг друга».
Ранее Рустам Минниханов предложил создать центры содействия людям с ограниченными возможностями по всему Татарстану, как в Бавлах. В городе центр открылся в декабре 2020 года. В нем проводится комплексная реабилитации людей с нарушениями функции движения. Терапия сочетает помощь по восстановлению и поддержанию жизненно важных функций, а также психолого-мотивационную поддержку. В тренажерных залах в учреждении могут ежегодно заниматься около 300 человек.
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