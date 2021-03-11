Единый информационный центр для НКО предложили открыть в Казани

Единый информационный центр для НКО предложили открыть в Казани. Там будет находиться информация об организациях и о нуждающихся в поддержке людях. Об этом сообщается на сайте Казани.

Предложение поступило от секретаря Казанской городской думы Альбины Рафиковой на круглом столе с представителями НКО в КЦ «Московский»: «Каждый из вас точечно организовывает мероприятия, приглашает нуждающиеся семьи, но не все об этом знают. Некоторые мамы и вовсе не понимают, какой фонд чем занимается. Информационный центр поможет объединить наши усилия. Нам важно быть едиными, дать новое дыхание «Доброй Казани», услышать друг друга».

Альбина Рафикова. Фото: kzn.ru

Ранее Рустам Минниханов предложил создать центры содействия людям с ограниченными возможностями по всему Татарстану, как в Бавлах. В городе центр открылся в декабре 2020 года. В нем проводится комплексная реабилитации людей с нарушениями функции движения. Терапия сочетает помощь по восстановлению и поддержанию жизненно важных функций, а также психолого-мотивационную поддержку. В тренажерных залах в учреждении могут ежегодно заниматься около 300 человек.

