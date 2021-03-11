В России может появиться новый штраф — за распространение информации о террористических организациях
В России в этом может появиться штраф за распространение информации об террористических организациях без указания, что они ликвидированы или запрещены в РФ. Об этом пишут «Известия».
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. Законопроектом предлагается установить административную ответственность, а непосредственный запрет хотят прописать в законе «О СМИ».
Для граждан штраф составит от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тыс., для юрлиц — от 40 до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.
На данный момент в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.Общество
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