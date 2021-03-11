«Индекс блинов» в России за год вырос на 3%

В России на 3% выросли траты на продукты для приготовления блинов. Такие данные представил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

По подсчетам аналитиков, с 1 по 9 марта россияне потратили на приготовление блинов из молока (1/2 литра), яиц (2 шт.), муки (200 г), подсолнечного масла (3 ст. ложки), сахара (1 ст. ложка), соли (1 щепотка) в среднем 77,4 рубля. Это выше прошлогоднего показателя на 3%.

Выросла цена и на банку варенья, теперь она составляет 126 рублей (+2% по сравнению с прошлым годом). Больше всего в цене выросла сгущенка (+9%), передает «РИА Новости».

Напомним, в феврале текущего года в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%. Потребительские цены в месячном выражении выросли 0,78%, подсчитали в Росстате. В частности, продовольственные товары подорожали в феврале 2021 года на 1,22% (в январе 2021 года — на 1,01%), непродовольственные — на 0,58%.



Ольга Плешкова