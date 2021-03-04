Татарстанским родителям напомнили о необходимости подать заявление на выплату детям до 7 лет до 31 марта

В отделении Пенсионного фонда России по Татарстану напомнили, что после 31 марта прием заявлений на единовременные декабрьские выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно прекратится. Те, кто еще не получил указанные средства, должны подать заявление до этого срока.

«Всего в республике выплату получили более 405 тысяч татарстанских детей на общую сумму более 2 млрд рублей», — сообщается на сайте отделениях ПФР по Татарстану.

Выплата родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно положена в соответствии с указанием президента России Владимира Путина. Тем, кто в прошлом году получал выплату, Пенсионный фонд предоставил ее автоматически. Однако если ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года или родители не обращались ни за одной из выплат на детей в период пандемии, необходимо самостоятельно подать заявление.

Фото: pixabay.com

Заполнить заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг РФ или лично в клиентской службе Пенсионного фонда России.



Напомним, в России с 1 марта завершилось автоматическое продление выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет



Татьяна Демина