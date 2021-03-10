В Казани пробки достигли 8-ми баллов

В Казани в среду вечером образовались 8-ми балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17:30.

Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Бухарской, Родины, Ломжинская, на проспекте Победы. Также пробки образовались на Сибирском тракте, Щербаковском переулке, улицах Пушкина, Право-Булачная, на Кремлевской дамбе.

Заторы наблюдаются также на улицах Короленко, Декабристов, Копылова, Тэцевская, Васильченко.

8-балльные заторы были в столице Татарстана сегодня утром.

Татьяна Леухина