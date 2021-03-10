Утро в Казани снова началось с 8-балльных пробок
В среду утром пробки в Казани снова достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
Основная часть заторов сконцентрирована в Советском районе. Стоят улицы Гвардейская, Аделя Кутуя, проспект Альберта Камалеева, Николая Ершова, Аграрная, проспект Победы, Рихарда Зорге.
Также трудности с проездом наблюдаются на въездах в город:на Оренбургском тракте, Комиссара Габишева, улице Центральной в Салмачах, Мамадышском тракте, улице Мира в Дербышках, Горьковском шоссе.
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