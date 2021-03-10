Новости общества

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Утро в Казани снова началось с 8-балльных пробок

08:35, 10.03.2021
Утро в Казани снова началось с 8-балльных пробок
Фото: realnoevremya.ru

В среду утром пробки в Казани снова достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Основная часть заторов сконцентрирована в Советском районе. Стоят улицы Гвардейская, Аделя Кутуя, проспект Альберта Камалеева, Николая Ершова, Аграрная, проспект Победы, Рихарда Зорге.

Также трудности с проездом наблюдаются на въездах в город:на Оренбургском тракте, Комиссара Габишева, улице Центральной в Салмачах, Мамадышском тракте, улице Мира в Дербышках, Горьковском шоссе.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также