Руководитель Центра занятости Нурлата Фания Хасанова покончила с собой

Руководитель Центра занятости Нурлата Фания Хасанова совершила самоубийство на 40-м году жизни. Информацию «Реальному времени» подтвердили в самом центре. Там сказали, что «это случилось вчера».

По данным телеграм-канала «Татарская Якудза», это произошло «на почве перманентных конфликтов с руководством Минтруда Татарстана, которому подведомственно это учреждение: «В результате начальник Центра не выдержала постоянного давления и проверок», — сообщает канал.

С 2009 по 2016 год она работала ведущим экспертом Центра занятости населения, а с 2018 года возглавляла начальную общеобразовательную школу №6. С января 2021 года Хасанова стала руководителем Центра занятости в Нурлате.

В СК случившееся пока не комментируют. В Минтруде воздержались от комментариев.