Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться за считанные минуты

Xiaomi разрабатывает смартфон, который сможет заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100% за несколько минут. Об этом пишет издание GSMArena.

Презентацию смартфона, с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью в 200 Вт, планируется провести во втором полугодии 2021 года. Есть вероятность, что модель может выйти раньше — такую опцию может получить «ультимативный флагман» Xiaomi Mi 11 Ultra.

Фото: wikimedia.org

В октябре прошлого года Xiaomi подколола Apple после сообщения американской компании о том, что наушники EarPods и зарядник теперь не входят в комплект новых смартфонов. «Яблочная» корпорация объяснила это заботой о природе: в мире уже есть 2 млрд фирменных зарядников.



В официальном аккаунте в Twitter Xiaomi появился ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro. В нем человек открывает коробку и достает комплектное зарядное устройство. Китайская компания сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).

Татьяна Леухина