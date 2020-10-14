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Xiaomi подколола Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone

23:57, 14.10.2020
Xiaomi подколола Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
Фото: twitter.com/Xiaomi

Сегодня в официальном аккаунте в Twitter Xiaomi опубликовала ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro.

В нём человек открывает коробку и достает комплектное зарядное устройство. Китайская компания сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).

Напомним, вчера компания Apple провела презентацию своих новых смартфонов. Выяснилось, что наушники EarPods и зарядник теперь не входят в комплект. Компания объяснила это заботой о природе: в мире уже есть 2 млрд фирменных зарядников.

ТехнологииIT
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