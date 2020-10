Xiaomi подколола Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone

Сегодня в официальном аккаунте в Twitter Xiaomi опубликовала ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro.

В нём человек открывает коробку и достает комплектное зарядное устройство. Китайская компания сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Напомним, вчера компания Apple провела презентацию своих новых смартфонов. Выяснилось, что наушники EarPods и зарядник теперь не входят в комплект. Компания объяснила это заботой о природе: в мире уже есть 2 млрд фирменных зарядников.