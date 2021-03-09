Ак Барс Банк снизил ставку по рефинансированию ипотеки до 7,77%

При рефинансировании ипотеки возможно погашение других видов кредитов.

Банк рефинансирует ипотеку совместно с потребительским, автокредитом, а также задолженностью по кредитной карте или овердрафту, с возможностью объединить в один несколько кредитов, полученных в разных банках. Также совместно с рефинансированием кредитов можно получить дополнительную сумму на личные цели.

Ставка 7,77% действует по программе рефинансирования ипотечного кредитования на остаток первоначального кредита до 80% и сроке от 1 года до 30 лет. Предложение действует для работающих по найму, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса при сумме от 500 тысяч рублей и присоединении к договору коллективного страхования.

Подать заявку онлайн и ознакомиться с подробностями можно на сайте.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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