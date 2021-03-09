Республика Татарстан вошла в ТОП-5 регионов России по количеству телемедицинских консультаций

Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где телемедицинские услуги пользуются наибольшим спросом.



В 2020 году, за исключением Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, наиболее популярны онлайн-консультации стали у жителей Свердловской области, Краснодарского края и Самарской области. Республика Татарстан заняла четвертую строчку в рейтинге ТОП-30 регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным, телемедицинским консультациям.



За первые два месяца 2021 года количество телемедицинских консультаций жителей Республики Татарстан только увеличилось, по итогам двух месяцев республика занимает уже третью строчку рейтинга, опередив Самарскую область.



63% пациентов предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудиосвязь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.



Растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.



Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:



«Мы продолжаем наблюдать стабильный рост популярности телемедицины среди россиян. Одним из факторов роста послужила пандемия, но сейчас мы видим, что люди стали выбирать дистанционные консультации благодаря возросшему доверию к онлайн-медицине и удобству. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно экономит время пациента и делает медицину более доступной — попасть на прием к специалисту высокого уровня можно не только из любого региона, но и из любой точки мира в течение нескольких минут, без очередей и затраченного времени на дорогу и ожидание».



Топ-30 регионов России (без учета Москвы, области и Санкт-Петербурга) по количеству телемедицинских консультаций в 2020 году через сервис СберЗдоровье (12+):







Номер в рейтинге 2020 г.



Регион

1



Свердловская область

2



Краснодарский край

3



Самарская область

4



Республика Татарстан

5



Республика Башкортостан

6



Новосибирская область

7



Иркутская область

8



Приморский край

9



Красноярский край

10



Нижегородская область

11



Ростовская область

12



Челябинская область

13



Воронежская область

14



Республика Удмуртия

15



Омская область

16



Тюменская область

17



Ярославская область

18



Хабаровский край

19



Тульская область

20



Ульяновская область

21



Ставропольский край

22



Кемеровская область

23



Забайкальский край

24



Волгоградская область

25



Саратовская область

26



Пермский край

27



Алтайский край

28



Калужская область

29



Тверская область

30



Республика Саха (Якутия)



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»