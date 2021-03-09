Республика Татарстан вошла в ТОП-5 регионов России по количеству телемедицинских консультаций
Аналитики сервиса СберЗдоровье определили 30 регионов России, где телемедицинские услуги пользуются наибольшим спросом.
В 2020 году, за исключением Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, наиболее популярны онлайн-консультации стали у жителей Свердловской области, Краснодарского края и Самарской области. Республика Татарстан заняла четвертую строчку в рейтинге ТОП-30 регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным, телемедицинским консультациям.
За первые два месяца 2021 года количество телемедицинских консультаций жителей Республики Татарстан только увеличилось, по итогам двух месяцев республика занимает уже третью строчку рейтинга, опередив Самарскую область.
63% пациентов предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудиосвязь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.
Растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.
Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:
«Мы продолжаем наблюдать стабильный рост популярности телемедицины среди россиян. Одним из факторов роста послужила пандемия, но сейчас мы видим, что люди стали выбирать дистанционные консультации благодаря возросшему доверию к онлайн-медицине и удобству. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно экономит время пациента и делает медицину более доступной — попасть на прием к специалисту высокого уровня можно не только из любого региона, но и из любой точки мира в течение нескольких минут, без очередей и затраченного времени на дорогу и ожидание».
Топ-30 регионов России (без учета Москвы, области и Санкт-Петербурга) по количеству телемедицинских консультаций в 2020 году через сервис СберЗдоровье (12+):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым