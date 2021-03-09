Суд арестовал таможенника за получение взятки от пассажирки авиарейса Казань — Стамбул

Московский райсуд Казани избрал меру пресечения в отношении 42-летнего инспектора таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни Руслана Зиннатова. Его арестовали до 7 мая, как и просило гособвинение. Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Заннатова отправили в СИЗО-1. Ходатайство поддержал заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев.

Ранее Приволжским следственным управлением на транспорте СК России в отношении Зиннатова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки за незаконные действия.

Установлено, что Зиннатов днем 7 марта нашел у пассажирки рейса №DP-973 сообщением Казань — Стамбул $10 тыс., которые не были задекларированы. От нее он получил взятку в $300 за несоставление акта таможенного осмотра, сокрытие факта незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС без декларирования наличных денежных средств и непривлечение ее к административной ответственности.

На допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Зиннатов признал вину частично, заявив, что получил взятку только в $100.