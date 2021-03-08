В Швейцарии запретили носить паранджу и никаб в общественных местах

В Конституцию Швейцарии внесут поправки, запрещающие скрывать лицо в общественных местах. Соответствующую инициативу поддержали граждане страны на референдуме, прошедшем 7 марта.

Проголосовали «за» запрет — 51,21% участников референдума, «против» — 48,79%. Теперь закрывать лицо в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других общественных местах будет необходимо и гражданам Швейцарии, и иностранцам. Запрет коснулся паранджи и никаба, бандан и балаклав.

Фото: pxhere.com

Исключения составят места, где совершаются молитвы. Также закрыть лицо можно будет по причине охраны здоровья и безопасности, например, во время эпидемии.

Правительство Швейцарии выступало против введения такого запрета и предлагало принять предложенный им менее жесткий законопроект, по которому лицо требовалось бы открывать по требованию полиции, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что хиджаб, никаб и паранджа — не только часть исламской культуры, а также объясняло, как хиджаб связан со свободой женщины и ее высоким статусом. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина