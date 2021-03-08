Психолог назвала подарок на 8 Марта, который понравится всем женщинам

Заведующая патопсихологической лабораторией «Клиники первого психотического эпизода» ПКБ №1 имени Н.А. Алексеева Анна Подольская заявила, что универсальным подарком на 8 Марта, который понравится всем женщинам, является внимание. «А вот как оно будет проявлено — зависит от каждого конкретного мужчины», — добавила она.

Она отметила, что женщину необходимо делать счастливой всегда, а не один день в году. «Если мужчина невнимателен к своей женщине в течение всего года, вряд ли он за один праздничный день это чудесным образом компенсирует», — цитирует Подольскую «Радио Sputnik»

Она обратила внимание, что для того, чтобы сюрприз гарантированно удался, необходим искренний интерес к человеку и хорошее знание его потребностей.



Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее исследователи SuperJob выяснили, что женщины предпочитают получить к 8 Марта духи, косметику и новый телефон. В числе нежеланных подарков оказались посуда, шампуни и гели для душа. В числе как самых желанных, так и самых бесполезных подарков лидируют цветы.



Татьяна Демина