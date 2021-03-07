Более 60 тысяч бизнес-аккаунтов Microsoft взломали из-за уязвимости в ПО

Как минимум 60 тысяч компаний взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего чиновника из США, который знаком с расследованием.



По его словам, кибератака коснулась предприятий малого и среднего бизнеса — хакеры хотели проникнуть в системы безопасности банков, поставщиков электроэнергии и домов престарелых. В Microsoft сообщали об обнаружении в ПО «уязвимостей нулевого дня» — багов, позволяющих совершать скрытные вредоносные действия.

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Корпорация Microsoft в 2019-м сообщила, что хакерам удалось получить доступ к аккаунтам пользователей Outlook. В компании Билла Гейтса утверждают, что злоумышленникам не позволили добраться до писем.

Маргарита Головатенко