Microsoft: хакеры взломали Outlook

Корпорация Microsoft сообщила, что хакерам удалось получить доступ к аккаунтам пользователей Outlook. В компании Билла Гейтса утверждают, что им не смогли добраться до писем.

«Хакеры могли иметь доступ к адресу электронной почты взломанного пользователя, названиям папок, «оглавлениям» электронных сообщений, а также к электронным адресам людей, с которыми взаимодействовал взломанный аккаунт», — цитирует TechCrunch текст письма, которое Microsoft разослало своим клиентам.

Специалисты Microsoft заверили, что хакеры не смогли ознакомиться с содержанием переписки или с приложенными к письмам файлами.

Ранее компания объявила, что разработала антивирус для ОС своих конкурентов — Apple. Microsoft выпустила Defender Advanced Threat Protection (ATP) для Mac.