Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259

Российский боец Ислам Махачев добился победы над американцем Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Россиянин дважды мог закончить бой в первых двух раундах, но соперник успешно отзащищался в партере. В третьем раунде Махачеву удалось перевести американца на канвас и успешно задушил его приемом ручного треугольника.

THE REAL DEAL!



@MakhachevMMA displayed why he has top five potential.



[ Watch the #UFC259 PPV: https://t.co/RtY8CF7PWc ] pic.twitter.com/rAT87BkQRO