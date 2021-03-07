Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259
Российский боец Ислам Махачев добился победы над американцем Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.
Россиянин дважды мог закончить бой в первых двух раундах, но соперник успешно отзащищался в партере. В третьем раунде Махачеву удалось перевести американца на канвас и успешно задушил его приемом ручного треугольника.
THE REAL DEAL!— UFC (@ufc) March 7, 2021
@MakhachevMMA displayed why he has top five potential.
[ Watch the #UFC259 PPV: https://t.co/RtY8CF7PWc ] pic.twitter.com/rAT87BkQRO
Это был первый бой Махачева за последние полтора года в UFC. Теперь на его счету стало 19 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.
Отметим, что в бою с Добером среди секундантов Махачева был заявлен чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым