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Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259

09:57, 07.03.2021
Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259
Фото: скриншот

Российский боец Ислам Махачев добился победы над американцем Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Россиянин дважды мог закончить бой в первых двух раундах, но соперник успешно отзащищался в партере. В третьем раунде Махачеву удалось перевести американца на канвас и успешно задушил его приемом ручного треугольника.

Это был первый бой Махачева за последние полтора года в UFC. Теперь на его счету стало 19 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Отметим, что в бою с Добером среди секундантов Махачева был заявлен чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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