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Житель Татарстана подарил своей жене на 8 Марта карету, сделанную своими руками

03:32, 06.03.2021
Житель Татарстана подарил своей жене на 8 Марта карету, сделанную своими руками
Фото: скриншот

В Татарстане житель села Чулпаново Анвар Насыбуллин подарил своей жене на 8 Марта карету. Он сделал транспортное средство своими руками.

Карету для жены татарстанец сделал из подручных материалов: колес от старых телег, труб и т. д. Украсил свое творение мужчина резным обрамлением из дерева с позолотой, а внутри обшил все красным бархатом.

По словам супруги Насыбуллина, подарок оценила. «Его слова мне понравились, как он выразился: «Вот, мадам, карета подана», — сказала она.

Сюжет о необычном подарке к Международному женскому дню показали в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Отметим, что по данным соцопроса, женщины предпочитают получить к 8 Марта духи, косметику и новый телефон. В числе нежеланных подарков оказались посуда, шампуни и гели для душа.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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