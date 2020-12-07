Сборная России по футболу узнала своих соперников по отбору к ЧМ-2022
Завершилась официальная жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Сборной России предстоит сыграть в группе H. Российская команда встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Группа H отбора на ЧМ-2022— Сборная России (@TeamRussia) December 7, 2020
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
Напомним, ранее сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге сборных ФИФА.СпортФутбол
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