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Сборная России по футболу узнала своих соперников по отбору к ЧМ-2022

21:00, 07.12.2020 1
Сборная России по футболу узнала своих соперников по отбору к ЧМ-2022
Фото: twitter.com/TeamRussia

Завершилась официальная жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборной России предстоит сыграть в группе H. Российская команда встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Напомним, ранее сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге сборных ФИФА.

СпортФутбол
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