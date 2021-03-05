Цена на нефть марки Brent поднялась до $68 за баррель впервые с января 2020 года

Цена майского фьючерса нефти марки Brent выросла на 18% и достигла $68 на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.



Такой скачок на бирже наблюдается впервые с января прошлого года — тогда цена Brent также достигала $68 за баррель.

Фото: pikist.com

Напомним, цена нефти марки Brent достигала $67,59 в конце февраля. Тогда на ICE стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent выросла на 0,82%.



Уже в марте вице-премьер России Александр Новак заявил, что государства-участники ОПЕК+ должны следить за ситуацией с ценами на нефть на мировом рынке. Новак отмечал, что на рынке наблюдается дефицит нефти. Однако есть тенденции к стабилизации ситуации, в том числе и к восстановлению цен. Он обратил внимание, что цены на нефть на мировом рынке выросли на 5% после решения стран ОПЕК+ относительно сохранения уровня добычи нефти в апреле.

Головатенко Маргарита