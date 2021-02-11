Гендиректор «Рубина» Сайманов раскритиковал цены на российских футболистов

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал недовольство ценами на российских футболистов. По его словам, клубы сильно завышают стоимость игроков на трансферном рынке.

«Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали: 8 миллионов евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 миллионов? Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», — заявил Сайманов.

Хвича Кварацхелия. Фото: rubin-kazan.ru

Отметим, что, по данным сайта Тransfermarkt, трансферная стоимость лидера «Рубина» Хвичи Кварацхелии составляет 10 млн евро. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник сыграл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее Сайманов не исключил варианта продажи Кварацхелии в случае получения выгодного предложения. В конце января «Рубин» выкупил полузащитника Леона Мусаева из «Зенита» и подписал пятилетнее соглашение с игроком.