Кечинов: «Кварацхелия хорош, жаль, что не россиянин»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о самых техничных футболистах Российской премьер-лиги (РПЛ). Среди игроков он выделил хавбека «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

«Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чем дело. Хвича Кварацхелия хорош — очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин», — сказал Кечинов.

Фото: vk.com/fcrk

Кварацхелия был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году. За «Рубин» грузинский футболист выступает с лета 2019 года, перейдя из московского «Локомотива».

Гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов не исключил варианта продажи Кварацхелии в случае получения выгодного предложения.