«Рубин» хотел выкупить полузащитника «Зенита» Мостового

«Рубин» интересовался полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, футболист был не против перехода в другой клуб РПЛ, но питерский клуб попросил за игрока слишком большую сумму за трансфер. На Мостового также претендовало московское «Динамо».

Андрей Мостовой. Фото: fc-zenit.ru

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью рассказал о желании купить российского футболиста у одного из топ-клубов РПЛ. Но сторона продавца затребовала за игрока 8 млн евро, что в Казани посчитали завышенной ценой.

«Я хотел молодого игрока купить из нашего чемпионата — уж не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали: € 8 млн. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но — € 8 млн?!» — сказал Сайманов.

Рустем Сайманов. Фото: rubin-kazan.ru

В «Чемпионате» сообщают, что этим игроком был полузащитник «Зенита» Мостовой.

Напомним, накануне «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в контрольном матче в Турции. За казанцев во втором тайме сыграл Леон Мусаев, перешедший зимой из питерского «Зенита».