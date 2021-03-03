Следователи предъявили обвинение казанскому маньяку

Задержанному 48-летнему казанцу, которого подозревают в совершении серии убийств, сопряженных с изнасилованием с 2009-2017 годы, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.



Первая жертва маньяка была убита в лесопосадке на территории Авиастроительного района летом 2009-го года. Криминалисты обнаружили следы изнасилования и черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Тогда комплекс следственно-оперативных действий не дал результатов, однако работа не прекращалась.

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Спустя 11 лет следователи сопоставили биологические следы убийцы с биологическими следами мужчины, которого проверяли на причастность к другому преступлению. Экспертиза показала полное совпадение ДНК. Мужчина был задержан и дал признательные показания, ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженным с изнасилованием.

Кроме этого следователями были добыты доказательства причастности задержанного к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет, из которых двое были убиты. Все преступления были совершены с 2011 по 2017 годы в Казани.



Мужчина находится под стражей. Проводятся следственные действия, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее глава МВД Татарстана сообщил о поимке маньяка.

Ольга Плешкова