Новым президентом Федерации спортивной аэробики Татарстана стала Лейла Псардия
Новым президентом Федерации спортивной аэробики Татарстана стала неоднократная чемпионка республиканских и всероссийских соревнований Лейла Псардия, сообщается на сайте Министерства спорта РТ.
«Она отлично проявила себя на посту президента Федерации спортивной аэробики города Казани», — сообщил председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и член Общественного совета Минспорта Татарстана Александр Даренков.
Экс-президент Федерации спортивной аэробики РТ, заслуженный тренер Татарстана Наталья Сулейманова продолжит работу на посту вице-президента. Она возглавляла учреждение на протяжении 30 лет.
Напомним, сегодня стало известно, что Казанское училище олимпийского резерва возглавит директор нижнекамского педагогического колледжа Рамиль Шакиров.
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