Новости общества

21:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым президентом Федерации спортивной аэробики Татарстана стала Лейла Псардия

20:24, 03.03.2021
Новым президентом Федерации спортивной аэробики Татарстана стала Лейла Псардия
Фото: minsport.tatarstan.ru

Новым президентом Федерации спортивной аэробики Татарстана стала неоднократная чемпионка республиканских и всероссийских соревнований Лейла Псардия, сообщается на сайте Министерства спорта РТ.

«Она отлично проявила себя на посту президента Федерации спортивной аэробики города Казани», — сообщил председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и член Общественного совета Минспорта Татарстана Александр Даренков.

Экс-президент Федерации спортивной аэробики РТ, заслуженный тренер Татарстана Наталья Сулейманова продолжит работу на посту вице-президента. Она возглавляла учреждение на протяжении 30 лет.

Напомним, сегодня стало известно, что Казанское училище олимпийского резерва возглавит директор нижнекамского педагогического колледжа Рамиль Шакиров.

Татьяна Демина
ОбществоСпорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем