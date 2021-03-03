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Три дня подряд в Казани муниципальные парковки будут бесплатными

17:18, 03.03.2021
Три дня подряд в Казани муниципальные парковки будут бесплатными

В Казани с 6 по 8 марта муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Муниципальные парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Казани работают бесплатно в праздники и дни отдыха, связанные с переносом праздников.

В Казани также все еще, до 30 апреля 2021 года, действует льготный режим работы муниципальных парковок. По льготному режиму плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на парковке в Казани можно бесплатно.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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