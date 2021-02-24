Минниханов заявил о необходимости создавать индустриальные площадки в районах Татарстана

Минниханов обратил внимание, что Казань не справляется с растущими объемами автомобилей. По его словам, новых развязок хватило на 5 лет.

«Вопрос в агломерациях и то, что Казань привлекательный город. В Сингапуре, прежде чем машину купить, надо купить права на покупку автомобиля», привел пример глава республики.

Президент республики отметил, что необходимо создавать центры притяжения в разных точках города.

Фото: Официальный Татарстан

«Если мы в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском районах не создадим свои индустриальные площадки, особые зоны, никак мы эту задачу не решим», — подчеркнул Минниханов. Он сообщил, что сегодня в рамках Госсовета эту тему будут продвигать.

Ольга Плешкова