Минниханов заявил о необходимости создавать индустриальные площадки в районах Татарстана
Минниханов обратил внимание, что Казань не справляется с растущими объемами автомобилей. По его словам, новых развязок хватило на 5 лет.
«Вопрос в агломерациях и то, что Казань привлекательный город. В Сингапуре, прежде чем машину купить, надо купить права на покупку автомобиля», привел пример глава республики.
Президент республики отметил, что необходимо создавать центры притяжения в разных точках города.
«Если мы в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском районах не создадим свои индустриальные площадки, особые зоны, никак мы эту задачу не решим», — подчеркнул Минниханов. Он сообщил, что сегодня в рамках Госсовета эту тему будут продвигать.
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