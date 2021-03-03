Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -6 градусов

В среду, 3 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой снег, в отдельных местах слабая метель. По прогнозам синоптиков, на дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В Казани прогнозируется от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до -6°С.



Напомним, синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды ночью и днем 3 марта.

Татьяна Демина