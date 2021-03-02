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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане

20:01, 02.03.2021
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем 3 марта в республике и в Казани ожидается метель.

По прогнозам синоптиков, завтра на дорогах в Татарстане сохранится сильная гололедица.

Напомним, ранее Гидрометцентр РТ выпустил обзор погоды. Согласно ему, 3 марта Татарстан будет находиться в южной части циклона. Сохранится небольшой снег, в отдельных районах возможна метель. Ночью ожидается -4... -9 градусов, днем — 2—7 градусов мороза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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