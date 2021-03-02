Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем 3 марта в республике и в Казани ожидается метель.

По прогнозам синоптиков, завтра на дорогах в Татарстане сохранится сильная гололедица.

Напомним, ранее Гидрометцентр РТ выпустил обзор погоды. Согласно ему, 3 марта Татарстан будет находиться в южной части циклона. Сохранится небольшой снег, в отдельных районах возможна метель. Ночью ожидается -4... -9 градусов, днем — 2—7 градусов мороза.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками.



Татьяна Демина