В Татарстане прививку получили 82 709 человек
В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 82 709 человек. Из них вторую дозу получили 20 044 человека.
Прирост за сутки составляет 956 человек.
Записаться на прививку можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
3. Единый номер 122
4. При обращении в МФЦ
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику
Напомним, что сегодня за сутки зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусом.
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