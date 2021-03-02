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В Татарстане прививку получили 82 709 человек

13:26, 02.03.2021
В Татарстане прививку получили 82 709 человек

В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 82 709 человек. Из них вторую дозу получили 20 044 человека.

Прирост за сутки составляет 956 человек.

Записаться на прививку можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
3. Единый номер 122
4. При обращении в МФЦ
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику

Напомним, что сегодня за сутки зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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