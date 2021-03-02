В Казани водитель BMW въехал в снегоуборочную машину
В Казани водитель BMW въехал в грейдер, который проводил снегоуборочные работы. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по городу.
ДТП произошло около 11 вечера 1 марта на улице Декабристов. По предварительной информации, водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер ГС-14.02.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Она получила ушиб грудной клетки.
В момент ДТП в машине находились еще четверо молодых людей. Никто из них не признался, кто был за рулем.
Ранее в Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке.
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