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В Казани водитель BMW въехал в снегоуборочную машину

14:39, 02.03.2021
В Казани водитель BMW въехал в снегоуборочную машину
Фото: pixabay.com

В Казани водитель BMW въехал в грейдер, который проводил снегоуборочные работы. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по городу.

ДТП произошло около 11 вечера 1 марта на улице Декабристов. По предварительной информации, водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер ГС-14.02.

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Она получила ушиб грудной клетки.

В момент ДТП в машине находились еще четверо молодых людей. Никто из них не признался, кто был за рулем.

Ранее в Казани такси перевернулось в результате ДТП на парковке.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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