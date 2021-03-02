Татарстан получил положительную экологическую экспертизу на технологию рекультивации иловых полей

Фото: Дмитрий Резнов

Вчера в Минэкологии Татарстан получил положительную экологическую экспертизу на технологию рекультивации иловых полей, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По его словам, такого комплексного подхода по рекультивации иловых полей еще не было в России. Вначале было 137 разных замечаний именно по технологии, все эти вопросы сняли в процессе работы, отметил министр. А теперь специалисты проведут экспертизу стоимости этого проекта, они планируют максимально проработать этот вопрос и начать рекультивацию уже в этом году. Там будет рекреационная зона, рассказал руководитель ведомства.

Фото: acs-nnov.ru

Ранее появилась информация, что к очистке Волги и рекультивации иловых полей в Казани может подключиться китайская компания Complaкnt. Несмотря на относительно небольшую площадь иловых полей (100 гектаров — площадь 1 квадратный километр), запах от них распространяется на многие километры, что делает непривлекательной для застройки всю набережную ниже Речного порта.

Екатерина Аблаева