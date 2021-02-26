Китайская компания Complant может подключиться к очистке Волги и рекультивации иловых полей в Казани

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с китайской компанией Complant. Она может подключиться к проекту очистки Волги.

Также республиканские власти заинтересованы во взаимодействии по таким проектам, как переработка отходов, работа в области илистых осадков и очистка сточных вод, подчеркнул на встрече с представителями компании президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас данные вопросы очень актуальны, мы готовы сотрудничать по всем этим направлениям», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

Complant — крупная китайская корпорация, известная своими подрядными проектами в разных странах мира по таким направлениям, как транспорт, электроэнергетика, экология, металлургия, разные виды промышленности.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал «Реальному времени», что в процессе обсуждения проекта по рекультивации иловых полей в Казани кандидаты представили более 30 технологий с предложениями по оздоровлению этой территории.

