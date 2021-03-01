СМИ: в России может подорожать оливковое масло

Цены на оливковое масло могут вырасти на 15%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Поставщики оливкового масла уже направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию.

Среди причин — ожидаемое снижение урожая оливок в Испании, на которую приходится около 50% мирового производства оливок. Также ситуация на рынке усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Греции и Италии.

По данным Еврокомиссии, в январе этого года испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за один килограмм — подорожало на 21%. Цены на итальянское и греческое масла по сравнению с прошлым годом выросли на 44,4% и 17,7% соответственно.

Ранее предприятия пищевой промышленности из Руспродсоюза в письме предупредили Федеральную антимонопольную службу о подорожании продуктов в России по еще одной причине — из-за роста стоимости упаковки на 10—15%.