27 миллиардов в год на контрафактные запчасти — это много или мало?

Емкость рынка контрафактных автозапчастей в России в 2020 году составила не менее 27 млрд рублей, говорится в исследовании компании Brand Monitor. Контрафактом считается продукция, не подтвержденная брендами-производителями как оригинальная.



К такой оценке компания пришла по результатам опроса более тысячи автомобилистов, которые в течение последнего года меняли запчасти. 23% респондентов заявили, что имеют опыт покупки поддельных комплектующих для автомобиля, при этом большая часть (59%) сообщили, что не смогут отличить оригинальную деталь от подделки. В своей способности отличить подделку уверены только 3% опрошенных автомобилистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сооснователя и операционного директора Brand Monitor Кирилла Кириллова.

Более 67% запчастей реализуют через сервисные центры, где и происходит их замена. Треть от общего объема реализованных запчастей автомобилисты покупают самостоятельно, в основном через интернет (доля онлайн-продаж за 2020 год выросла на 7%). Чаще всего самостоятельно автомобилисты покупают элементы освещения (лампы, фары), щетки стеклоочистителя, воздушные и салонные фильтры, свечи зажигания, значительно реже — важные запчасти, вроде деталей для двигателя.

Более 67% запчастей реализуют через сервисные центры, где и происходит их замена. Фото: pixabay.com

27 млрд рублей на контрафактные запчасти — это:

— 2,4% от всего рынка российских запчастей, который Brand Monitor оценил в 1,1 трлн рублей. Доля контрафактных запчастей в России примерно соответствует общемировому показателю в 2,5%.

— Примерно по 510 рублей на каждый российский автомобиль, которых в России, по данным ГИБДД, не менее 56 миллионов.

— Это лишь малая часть (около 2,2%) от годовых расходов российского автомобилиста на запчасти — не так давно в исследовании сервисов «СберАвто» и «СберМаркет» говорилось, что российский автомобилист тратит на запчасти около 23 тысяч в год.

— На эту сумму можно приобрести, например, масляный фильтр для LADA Granta (чуть более 350 рублей, по данным «Яндекс.Маркета», или свечу зажигания на схожую сумму, а также зеркало заднего вида или крышку топливного бака, либо же рычаг щетки стеклоочистителя (но только один).

— В 4,3 раза меньше, чем потратили россияне за год на штрафы: по данным ГИБДД , в 2020 году инспекторы выписали штрафов на 117 млрд рублей.

Александр Артемьев