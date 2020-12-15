Татарстан попал в тройку регионов с самыми низкими показателями просроченной задолженности по потребкредитам

Среди 30 регионов России Татарстан занимает третье место по показателям по просроченной задолженности по потребительским кредитам — показатель на октябрь 2020 года составил 12,9%. Это один из самых низких показателей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По сравнению с прошлым годом показатель практически не изменился — в 2019 году он был на уровне 12,8%. Таким образом, изменение составило 0,1 п.п.

Фото: realnoevremya.ru

На первом месте в рейтинге Ханты-Мансийский АО с показателем в 8,3%, на втором — Республика Саха (Якутия), 12,4%. В целом в России доля просроченных свыше 30 дней потребкредитов в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 п. п., то есть до 16%.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев текущего года в Татарстане выдали на 27,3% меньше потребительских кредитов, чем за тот же период прошлого года.

Маргарита Головатенко