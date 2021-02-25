В Татарстане произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий — видео
В Татарстане произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В Чистополе ночью на улице Карла Маркса прорвало трубу, в результате чего без воды остались более 30 тысяч человек. Последствия аварии затронули 8 тысяч частных и 40 многоквартирных домов. Воду отключили в 20 социально значимых объектах: семи школах, шести детских садах, детском доме, детском санатории.
Также в Казани произошла уже вторая авария на проспекте Ибрагимова. Там утром прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки. В поселке Юдино детский сад №243 не смог принять детей из-за отсутствия воды. Ремонтные работы ведутся здесь второй день.
Кроме того, сегодня в Челнах в арке дома 3/01 прорвало трубу. Очевидцы засняли происходящее на видео. Жильцы дома заметили, что трубу прорвало еще накануне, но неполадки не устраняли до сих пор.ОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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